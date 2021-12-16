США включили в черный список 37 организаций из Китая, Грузии, Малайзии и Турции

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американское министерство торговли включило в свой черный список 37 организаций из Китая, Грузии, Малайзии и Турции за действия, "противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности США". Соответствующее уведомление ведомство разместило в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

"Действия этих 37 организаций были определены правительством США как противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в документе.