Минцифры: премии в сфере IТ-решений показывают внутренний потенциал для импортозамещения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Конкурсы и премии в области IТ-разработки демонстрируют внутренний потенциал для импортозамещения и создания отечественных сервисов. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов заявочной кампании премии "Цифровые Вершины 2021".

"Конкурсы такие, они демонстрируют наглядно, что происходит в отрасли, то есть мы видим уровень разработчиков, уровень сервисов, которые они способны создать, мы понимаем насколько у нас есть свой внутренний потенциал для того, чтобы пройти по тому самому пути импортозамещения и создания отечественных сервисов. Конкурс ["Цифровые вершины"] для нас важный, он для нас своеобразный индикатор того, на что мы сейчас способны", - отметил он.

Он добавил, что IТ-решения, представленные на конкурсе, нужно тиражировать, применять на федеральном и региональном уровнях.

"Цифровые вершины" - первая национальная премия в области IT-разработки, которая вручается за лучшие цифровые решения для бизнеса и госуправления с 2016 года.