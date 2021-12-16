Путин: ТЭО проекта газопровода из РФ в КНР через Монголию будет готово в ближайшие недели

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен тем, как продвигается проект строительства газопровода из РФ в Китай через Монголию. Выступая перед журналистами с заявлением по итогам российско-монгольских переговоров, глава российского государства сообщил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого трубопровода будет готово в ближайшие недели.

"В практической проработке - проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, и двигается успешно", - сказал Путин. По его мнению, этот газопровод "может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири - 2".

"Уже определены оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово вообще в ближайшие недели", - отметил президент РФ.

Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году.

"Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". ТЭО проекта строительства газопровода включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат, его готовит компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток".