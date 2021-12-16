Росатом в начале 2022 года может обсудить сроки строительства уникального реактора БН-1200

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Руководство Росатома в начале 2022 года может рассмотреть предложения отраслевых специалистов о сроках сооружения в России энергоблока большой мощности с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200, заявил журналистам научный руководитель проектного направления "Прорыв" госкорпорации "Росатом" Евгений Адамов. Реактор БН-1200 должен стать одной из основ масштабной ядерной энергетики будущего.

"Совместный НТС (научно-технический совет Росатома - примечание ТАСС.) рекомендовал к сооружению блок (энергоблок с реактором БН-1200 - прим. ТАСС) и констатировал его конкурентоспособность. Что будет рассматривать Лихачев (гендиректор Росатома Алексей Лихачев - прим. ТАСС) в начале января? Он будет рассматривать <...> - к 2030 г. или к 2035 году, как написано в генеральной схеме размещения объектов энергетики РФ, сооружать БН-1200 с натрием", - сказал он в кулуарах Российского научно-технического конгресса "Направления национального научно-технологического прорыва 2030", говоря о строительстве реактора с натриевым теплоносителем.

Энергоблок БН-1200 планируется строить в качестве блока №5 Белоярской АЭС в Свердловской области. "Площадка изначально была готова. Когда строили БН-800, генплан изначально предусматривал посадку там еще одного блока", - отметил Адамов.

О будущем реакторе

В 2017 году Росатом подготовил технический проект первого коммерческого "быстрого" энергоблока мощностью в 1200 МВт. Тогда на заседании тематических научно-технических советов корпорации было принято решение провести доработки документации с целью улучшения технико-экономических показателей. В 2018 году президиум научно-технического совета Росатома одобрил новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).

Реактор БН-1200 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, который будет обладать самым передовым уровнем безопасности и более высокой экономической эффективностью по сравнению с реакторными установками БН предшествующих поколений. Планируется, что БН-1200 станет коммерчески успешным.

О проекте "Прорыв"

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы ядерной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла, который решит проблему накопления и хранения отработанного ядерного топлива. В рамках проекта в Томской области строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, включающего модуль по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива, а также модуль по переработке облученного топлива.