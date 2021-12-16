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"Ростелеком" может продать свою армянскую "дочку" GNC-Alfa за $25 млн

Президент компании Михаил Осеевский сообщил, что претендент на покупку один

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" может продать свою армянскую дочернюю компанию GNC-Alfa за $25 млн. Об этом сказал журналистам в кулуарах заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи президент компании Михаил Осеевский.

"Мы находимся в состоянии непрерывного поиска покупателя <..>. Там все время около $25 млн", - отметил он, уточнив, что претендент на покупку один.

ЗАО "Джи-Эн-Си-Альфа" с декабря 2012 года начало продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom.

Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории страны и имеет протяженность свыше 2,5 тыс. км.

Теги
РоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
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