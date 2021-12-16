Аэропорт Храброво начал переговоры по зарубежным рейсам с учетом седьмой "свободы воздуха"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво, из которого с ноября иностранные авиакомпании могут выполнять полеты в любые государства, начал переговоры с перевозчиками об открытии зарубежных рейсов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заметив, что ряд иностранных компаний уже проявил заинтересованность в использовании возможностей калининградского авиаузла.

С ноября текущего года решением Минтранса РФ для калининградского аэропорта введен режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" сроком на пять лет без каких-либо ограничений.

"Храброво уже провел переговоры с рядом крупных иностранных перевозчиков, это, насколько я знаю, компании Wizz Air, Ryanair, EasyJet, airBaltic, последние сами вышли с предложениями. Мы очень надеемся, что введенный режим скоро начнет работать, все-таки какие-то направления для международных полетов уже открыты, и ничто не мешает как минимум провести сейчас все эти переговоры, подписать соглашения и сразу после открытия границ приступить к выполнению полетов", - сказал Алиханов.

Российская авиакомпания Nordwind первой после введения нового режима для Храброво объявила о начале регулярных полетов из Калининграда в Дюссельдорф (Германия) с 20 декабря и пока остается единственным авиаперевозчиком, озвучившим такие планы, сообщил калининградский губернатор. Другие российские компании, в том числе авиакомпания "Победа", которая в 2019 году летала из Калининграда в Рим, сейчас о полетах из Калининграда за рубеж не заявляют. При этом потенциал Храброво, который является одним из самых быстрорастущих региональных аэропортов в РФ, в этом смысле достаточно высок, отметил Алиханов.

По прогнозам владельца Храброво - компании "Новапорт" - в текущем году аэропорт обслужит 3,8 млн человек, что является рекордом. Максимальная мощность калининградского аэропорта - 5 млн человек в год, а в режиме сверхнагрузки - 5,5-6 млн человек. Владелец аэропорта планирует его расширение, но, обслуживая зарубежные перевозки, Калининград не станет конкурентом крупных российских аэропортов, уверен глава области.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта за 10 месяцев 2021 года составил более 3,4 млн пассажиров.