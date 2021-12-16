Наблюдательный совет ОЭЗ "Иваново" одобрил заявки первых трех резидентов

ИВАНОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иваново" в Ивановской области одобрил первые три заявки от резидентов. Реализуемые проекты позволят в общей сложности создать свыше 1,2 тыс. рабочих мест, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Состоялось знаковое мероприятие для экономики области - подписание соглашений с нашими первыми инвесторами особой экономической зоны "Иваново". В реализацию трех крупных проектов компании планируют вложить более 6,3 млрд рублей и создать свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Это положительно скажется как на развитии особой экономической зоны, так и на инвестиционном климате в регионе", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства региона Людмилы Дмитриевой.

Так, компания "Унтекс Родники" реализует проект по выпуску обработанного окрашенного и набивного трикотажного полотна. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, планируется создание 516 новых рабочих мест на территории Родниковского района. Предприятие "Родники - Текстиль" намерено запустить производство смесовой пряжи и тканей со специальными свойствами для одежды и униформы. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 млрд рублей с созданием 510 новых рабочих мест в Родниковском районе.

Компания "Трикотаж - Натали" планирует строительство логистического центра, где создадут 180 рабочих мест. В проект будет инвестировано свыше 1,7 млрд рублей.

ОЭЗ "Иваново" была создана в сентябре текущего года, ее общая площадь составляет 153 га и включает в себя территории в Иванове и Родниках. В ОЭЗ планируется создать более 3,2 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 8,3 млрд рублей. В настоящий момент на строительной площадке ОЭЗ в Иванове начаты работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры.