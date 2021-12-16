Шадаев: авторизация через смс защитит учетные записи на "Госуслугах" от мошенников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Второй фактор авторизации через портал госуслуг в виде смс поможет защитить учетные записи граждан от мошенников. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Мы все видим, что риски и борьба за учетные записи наших пользователей [портала госуслуг], конечно, обостряется. Чем больше сервисов, тем учетная запись на портале госуслуг становится более ценной. Поэтому злоумышленники всяческими способами пытаются их, пароли и логины эти, украсть. В этом смысле, второй фактор авторизации, который мы вводим, как смс-подтверждение позволит эти риски дискредитации и кражи этих учетных записей снизить", - отметил министр.

Он подчеркнул, что операторы связи согласились сделать такие смс безвозмездными.

По словам Шадаева, социальный эффект с точки зрения защищенности граждан будет превышать затраты операторов.