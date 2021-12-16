Костромские депутаты снизили налоговую ставку по УСН для пострадавших в пандемию компаний

ТАСС, 16 декабря. Депутаты Костромской областной думы на заседании в четверг поддержали законопроект, предусматривающий в 2022 году снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 4% для компаний, пострадавших в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В 2022 году для бизнеса из пострадавших [в период пандемии коронавируса] отраслей будет действовать пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения. С 15 до 10% она снижена для плательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. С 6 до 4% - с объектом налогообложения в виде "доходы", - говорится в сообщении.

Мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, транспортные компании, предприятия сферы туризма и гостиничного бизнеса, предоставляющие санаторно-курортные услуги, организации дополнительного образования, занимающиеся конференциями и выставками, оказывающие развлекательные, физкультурно-оздоровительные, медицинские и бытовые услуги. Общий объем поддержки оценивается на уровне 300 млн рублей.

"Пониженные ставки смогут применить около 15,2 тыс. предпринимателей Костромской области. Льготу они получат на весь 2022 год. Основное условие для предпринимателей - сохранение рабочих мест", - добавили в пресс-службе.