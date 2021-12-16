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Шадаев: позиция ФАС по защите потребителей от повышения тарифов на услуги связи чрезмерна

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Позиция Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении защиты потребителей от повышения тарифов операторов связи чрезмерна. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"У нас не все сбалансированно с точки зрения тарифов, мы видим иногда, государство не регулирует тарифы на этом рынке, но мы видим, что позиция ФАС в отношении защиты потребителей чрезмерна и иногда искусственна, не обоснованна в нашем понимании", - отметил министр.

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