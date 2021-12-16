Ростуризм предложил разрешить туроператорам обращаться в "Турпомощь" для выплат туристам

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ростуризм направил в правительство РФ предложение разрешить туроператорам обращаться в ассоциацию "Турпомощь" за средствами своих фондов персональной ответственности при выплатах туристам за несостоявшиеся путевки. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

"Для того чтобы у туроператоров были дополнительные возможности при расчетах с туристами по открытым странам, мы внесли в правительство России предложение разрешить туроператорам обращаться в ассоциацию "Турпомощь" за средствами своих фондов персональной ответственности. Надеемся, что положительное решение будет принято в ближайшие дни", - сказала Догузова.

Она отметила, что Ростуризм поддерживает решение депутатов Госдумы продлить на год перенос прошлогодних обязательств туроператоров по турам в закрытые для россиян страны. Принятое решение позволит бизнесу продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами, которые в итоге должны будут получить либо услугу, либо деньги. Так как решение о переносе касается только закрытых для российских туристов стран, по открытым направлениям они могут обратиться за возвратом средств.

Решение депутатов поддержали и эксперты. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что туроператоры выполнили 80% обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам, долги остаются по закрытым для российских туристов странам - в первую очередь, это Китай, большинство стран Европы, ряд стран Юго-Восточной Азии. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркнула, что продление отсрочки на год является наиболее оптимальным решением. "Год нужен для того, чтобы полноценно были включены два сезона - летний и зимний. Условно, если Альпы откроют летом, то лыжники не будут иметь возможности получить равноценный продукт до наступления зимы", - объяснила эксперт.

В четверг депутаты Госдумы проголосовали во втором чтении за принятие поправки, которая позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил, что комитет совместно с Ростуризмом проконтролирует, чтобы туроператоры выполнили обязательства перед туристами в этот срок. В частности, планируется подписание меморандума с ведущими туроператорами, чтобы они закрепили свое намерение расплатиться с клиентами.