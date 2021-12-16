Цена газа в Европе поднялась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября после того, как "Газпром" на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск выросла до $1 705 за 1 тыс. куб. м, или €145,985 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К 19:15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки $1 653 за 1 тыс. куб. м, или €141,5 за МВт ч.

Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" на аукционе в четверг не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря. На аукционе были предложены мощности по прокачке 38,39 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" ничего из этого не забронировал, тогда как ранее бронировал около трети предлагаемого объема.