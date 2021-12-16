Товарооборот между Россией и Турцией за 10 месяцев вырос на 52%

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Турцией за 10 месяцев 2021 года вырос на 52% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом в четверг сообщил торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин на Международной неделе бизнеса в Уфе.

"Радуют цифры российско-турецкого товарооборота за 10 месяцев этого года, которые выросли на 52% по сравнению с 2020 годом", - сообщил Гашигуллин.

Дополнительный потенциал роста товарооборота могут дать регионы России, отметил торговый представитель на сессии "Бизнес-диалог Республики Башкортостан с Турецкой Республикой". Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности российского региона Маргарита Болычева сообщила, что власти республики заинтересованы в развитии сотрудничества и в скором времени башкирская делегация посетит Анкару.

"В регионе уже работают предприниматели из Турции, со стороны правительства Республики Башкортостан мы обеспечиваем комфортные условия для их деятельности. Надеемся, что уже в начале следующего года во время визита главы Башкортостана Радия Хабирова в Турцию у нас будут настоящие инвестиции. Мы ставим себе планку стать самым близким регионом для турецких инвестиций" - сообщила Болычева.

Участие в обсуждении также приняли торговый атташе Турции Исмет Озкан, заместитель руководителя Управления по поддержке МСП страны Реджеп Кылынч, генеральный директор Турецкой текстильной компании Ахмет Алтуноз, директор компании "Русджам Стеклотара Холдинг" Тайлан Сабанер. Они подтвердили интерес к Башкирии, также отметив важность государственной поддержки в развитии сотрудничества.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран - участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021" и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".