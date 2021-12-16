Омская область решила проблему с поставками топлива для котельных

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области решили проблему с поставками топлива для котельных, нехватка которого из-за резкого роста цен была зафиксирована в 12 муниципалитетах региона. Как заявил в эфире регионального ГТРК "Иртыш" губернатор Александр Бурков, все районы обеспечили себе нормативный запас всех видов топлива.

Перебои с поставками угля в Омской области начались в ноябре. В середине месяца региональная прокуратура сообщила о проведении проверки из-за риска срыва поставок этого вида топлива в разгар отопительного сезона. Аналогичная ситуация сложилась в трех районах и с топочным мазутом.

"Я уверен, что [проблемы] нет. Деньги предусмотрены, разницу [в цене] компенсируем. <…> Большая энергетика у нас сегодня имеет от планового запаса 230%, и сегодня все муниципальные районы как по мазуту, так по углю и газу вышли на нормативный запас. Здесь перебоев больше быть не должно", - сказал Бурков.

Он добавил, что с проблемой резкого роста цен на энергоресурсы столкнулись почти все регионы страны. "Мы сегодня этот вопрос решили. По углю мы 12 районам выделили 41 млн рублей деньгами и 8 млн рублей в качестве бюджетных кредитов, - рассказал глава региона. - Тут даже по заключенным контрактам поставщики отказывались поставлять уголь по той цене, которая была зафиксирована. <…> Пришлось работать с поставщиками, мы привлекли 4 компании".

По словам Буркова, во время визита в Омск министра энергетики РФ Николая Шульгинова региональные власти подняли вопрос резкого роста цен на топливо. "Мы эту тему обсуждали. На федеральном уровне тоже решают вопрос по ограничению этого дикого роста цен на разные виды топлива", - отметил глава региона.