"Технополис Москва" стал лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис Москва" заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Рейтинг подготовлен по итогам 2020 года и включает исследование результатов работы 27 особых экономических зон, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30 процентов, до 8,9 миллиарда рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Особенностью рейтинга этого года стало увеличение количества участников. Кроме того, эксперты начали учитывать наличие стратегии устойчивого развития и экологическую составляющую. В числе определяющих критериев и медиаактивность особых экономических зон в 2020 году.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". Статус резидента особой экономической зоны получили 22 новых предприятия с общим объемом заявленных инвестиций на сумму 17,6 млрд рублей. Они усилили компетенции практически всех отраслевых кластеров московской ОЭЗ за счет специализации в таких областях, как выпуск лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стерилизационного и холодильного оборудования, режущих инструментов, коммутаторов, разработки энергоэффективных решений.

"ОЭЗ Москвы в 2020 году развивала инфраструктуру площадок, реализовывала проекты по улучшению cервиса. Для локализации предприятий, которым характерен формат компактного размещения производственных мощностей, на площадке "Алабушево" реализован проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов. В активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка Руднево, который в перспективе войдет в экосистему столичной ОЭЗ. В 2020 году управляющая компания запустила платформу по подбору подходящих вакансий и стажировок на предприятиях особой экономической зоны", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Во время пандемии COVID-19 резиденты ОЭЗ получили скидку в размере 50% на аренду помещений с апреля по июнь 2020 г. Также всем организациям, чья сфера деятельности была включена в перечень наиболее пострадавших отраслей, была предоставлена отсрочка арендных платежей. Все эти и многие другие меры повлияли на привлекательность площадки для технологических предпринимателей, а также позволили ОЭЗ столицы заслужить высокую оценку жюри рейтинга.