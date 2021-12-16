Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали существенный рост

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг показал мощный восстановительный рост. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 3,55%, до 3750,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,13%, до 1604,70 пункта. Доллар по состоянию на 18:42 мск снизился на 0,07%, до 73,64 рубля, евро вырос на 0,11%, до 83,22 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день подрос на 0,75% и торгуется на уровне $74,90 за баррель.

"Позитивный внешний фон, некоторое затишье в геополитике, рост цен на сырьевые товары - основные причины повышательного импульса. ФРС по итогам заседания приняла решение ускорить темп сворачивания программы QE в два раза - с $15 млрд до $30 млрд в месяц, а также спрогнозировала три повышения ставки в 2022 году (до 0,75-1,00%). В целом рынки были готовы к сценарию более уверенного сворачивания американским регулятором сверхмягкой ДКП, наступившая определенность стала почвой для активизации покупок", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку неизменной, как и Банк Швейцарии. А вот Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,15% до 0,25%.

Рынок акций

В числе рыночных фаворитов сегодня оказались бумаги, серьезно "просевшие" ранее: акции "Мечела" - как обыкновенные, так и привилегированные, расписки Ozon (+9,91%) и CIAN (+6,94%), а также акции "Распадской" (+7,33%), отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Список дневных аутсайдеров возглавляют акции "Юнипро" (-5,66%), которые последний день торгуются с дивидендами. Продажи продолжаются в бумагах ЛСР (-4,17%) и "Акрона" (-1,72%). В минусе акции "Сургутнефтегаза" (-1,07%), добавила эксперт.

Прогноз на 17 декабря

В пятницу эстафету заседаний регуляторов продолжат Банк Японии и ЦБ РФ. Банк России, по ожиданиям, повысит ключевую ставку на 75-100 б. п. с уровня 7,5% годовых.

"В еврозоне станут известны данные по ноябрьской инфляции производителей. Также инвесторы обратят внимание на декабрьский индекс делового климата IFO Германии. При отсутствии выраженного внешнерыночного и геополитического негатива подъем российского рынка в конце недели может продолжиться, сдерживать активность покупок может фактор пятницы", - пояснил Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 17 декабря может формироваться в пределах 3700-3800 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 72,8-74 рубля.