Reuters: Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков

ТАСС, 16 декабря. Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством транзакций, которые могут быть использованы для "отмывания" денег или финансирования терроризма. Об этом пишет в четверг агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По сведениям агентства, ЦБ РФ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете криптовалют как инструмента для инвестиций. Если законодатели примут разрабатываемый регулятором проект, он может коснуться всех новых покупок криптоактивов, кроме тех, которые были приобретены в прошлом, сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным.

Другой источник, близкий к Банку России, заявил, что позиция ЦБ в настоящий момент заключается в "полном неприятии" всех криптовалют.

В ЦБ на запрос Reuters о комментарии ответили, что готовят отчет, где будет обозначена позиция по данному вопросу, и отказались раскрывать детали предполагаемого проекта.

В июне 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования. Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев подчеркнул, что законы не запрещают инвестиции в криптовалюту, однако мнение ЦБ в части крипторынка "сугубо отрицательное".

При этом участники рынка уже высказывали свое мнение относительно необходимости регулирования этого направления в России. В частности, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко отмечал, что, по независимым оценкам, объем активов россиян на криптобиржах превышает $15 млрд, поэтому предоставление услуги инвестирования в криптовалюты в российском поле может быть потенциально правильным.