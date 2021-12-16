В Мурманской области реализуют 20 проектов на условиях ГЧП на 44 млрд рублей

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 инвестиционных проектов на 44 млрд рублей, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), прорабатывают в Мурманской области, сообщила в четверг журналистам генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

"На базе корпорации с 2019 года создан центр ГЧП. В портфеле порядка 20 объектов на 44 млрд рублей - это проекты по строительству школ, спортивных объектов, модернизации системы ЖКХ. Есть еще порядка 40 инвестиционных инициатив, которые нуждаются в упаковке, находятся на прединвестиционной стадии", - сказала Панфилова.

В этом году заключено концессионное соглашение с Ковдорским ГОКом по модернизации системы теплоснабжения Ковдорского района, инвестиции оцениваются в 22,8 млн рублей. На данный момент корпорация прорабатывает заключение концессии по созданию объектов электроснабжения на западном берегу Кольского залива.

Как дополнил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич, всего заключено уже семь концессий в сфере ЖКХ, обращении с отходами и спорте. Помимо ГЧП заключаются энергосервисные контракты.

Среди реализованных проектов Панфилова назвала открытую в феврале этого года ледовую арену "Метеор" - это первый в стране спортобъект, возведенный на условиях концессии, объем инвестиций составил более 370 млн рублей. В Мурманске создан центр репродуктивных технологий. Также в этом году полностью завершены строительно-монтажные работы по проекту перевода котельных на твердое топливо и модернизации тепловых сетей в поселке Умба, объем инвестиций - более 413 млн рублей.

Также заключен контракт жизненного цикла с ПАО "Россети Северо-Запад" по модернизации систем теплоснабжения поселка Килп-Явр Кольского района, децентрализации теплоснабжения и перевод источника с мазута на электричество.