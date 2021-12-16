Бюджет КЧР на 2022 год приняли с увеличением субсидий на поддержку детей-сирот

ЧЕРКЕССК, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Народного собрания) Карачаево-Черкесии (КЧР) на заседании в четверг во втором, окончательном чтении приняли законопроект "О республиканском бюджете КЧР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Ко второму чтению было решено увеличить субсидии на поддержку детей-сирот, всего на социальную сферу направлен 21 млрд рублей - более половины всех средств, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Во втором чтении принят проект закона КЧР "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Ко второму чтению была подготовлена таблица поправок, в которой были учтены обращения граждан на прямую линию к главе КЧР и рекомендации по проведенным публичным слушаниям по бюджету", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 12 млн рублей увеличена сумма на приобретение жилья детям-сиротам, с 1 января 2022 года будут увеличены ежемесячные выплаты опекунам детей-сирот, а также приемным родителям на содержание приемного ребенка до 12 тыс. рублей. Размер ежемесячного вознаграждения приемному родителю увеличится до 12,5 тыс. рублей на каждого ребенка.

По словам зампреда правительства КЧР Мурата Суюнчева, проект республиканского бюджета, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность. "Объем расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов в проекте республиканского бюджета КЧР на 2022-2024 годы составляет: 2022 год - 21 012,3 млн рублей, или 63,4%, 2023 год - 20 515,6 млн рублей, или 68%, 2024 год - 21 746,7 млн рублей, или 68%", - добавили в пресс-службе.

Доходы бюджета с учетом поправок составят: на 2022 год - 32,6 млрд рублей, 2023 год - 30 млрд рублей, 2024 год - 32,6 млрд руб. Расходы бюджета в 2022 году составят 33,1 млрд, в 2023 году - 29,9 млрд рублей, в 2024 году - 32,1 млрд рублей. Проект бюджета сформирован в 2022 году с дефицитом в 479 млн рублей.