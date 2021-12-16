Путин посетил выставку АСИ и ознакомился с главными направлениями работы агентства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил специальную выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ), где в формате "7 станций" были представлены основные направления деятельности агентства на 2022-2024 годы.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева объяснила, что на каждой "станции" представлены значимые результаты, которых добилось АСИ по конкретному направлению, приоритеты агентства на ближайшие три года, а также перспективные проекты, команды и их лидеры.

Одной из таких точек стал "Ситуационный центр", демонстрирующий работу АСИ в регионах. Главе государства продемонстрировали инструменты тиражирования лучших региональных практик, в том числе платформу "Смартека". На примере отдельных проектов Чупшева рассказала, какой вклад в достижение национальных целей вносят инициативы команд, поддержанные агентством на местах. Путину также продемонстрировали проект "Женское здоровье", направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака. По словам гендиректора АСИ, после внедрения практики в Железногорске и в Курской области выявление заболевания на первой и второй стадии превысило 70%. Апробированный в Тверской области проект "Реформа и цифровизация городского общественного транспорта" позволил снизить количество ДТП с участием общественного транспорта на 67%.

Путин заглянул на станцию "Будущее" с результатами проектно-образовательной программы "Архипелаг 21.21", в рамках которой обсуждались долгосрочные стратегии развития городов, регионов и отраслей с учетом глобальных вызовов. Здесь ему рассказали о проекте "Экополис - город будущего на Сахалине". Его суть заключается в создании экопоселения с самыми современными экотехнологиями и технологиями использования возобновляемых ресурсов и географических преимуществ. Помимо этого, главе государства рассказали о цифровой платформе для подготовки научных и инженерных кадров в области сквозных технологий Национальной технологической инициативы "Сетевой университет науки и технологий", которая должна объединить в том числе вузы отечественных наукоградов.

На станции "Национальная технологическая инициатива" российский лидер ознакомился с новыми отечественными разработками, их региональным охватом и экономической эффективностью. В частности, Чупшева заострила внимание президента на платформе дистанционного контроля состояния здоровья и хода лечения пациентов "Живое дыхание", которая реализуется в Новосибирской и Рязанской областях, Республике Татарстан, в Казахстане. Также ему показали морской дрон - спасатель с улучшенными характеристиками для работы в сложных климатических и погодных условиях, который позволяет обеспечивать ледовую проводку судов и может работать в пустыне. Этот экспонат привлек внимание президента. Он поинтересовался, реального ли размера устройство. Чупшева заверила, что это не модель, а настоящий дрон, созданный резидентом "Сколково", и добавила, что он не новый, а уже использовавшийся в реальных условиях. "В Арктике - отлично", - оценил президент.

На станции "Национальная социальная инициатива" на примере отдельных проектов Чупшева продемонстрировала Путину новые подходы к развитию социальной сферы и оказанию социальных услуг на основе запросов граждан. По ее словам, все жизненные потребности человека детально расписаны, чтобы выстроить удобный клиентский путь бесшовного взаимодействия всех сервисов. Среди таковых глава АСИ представила сервис "Моя карьера" - службы занятости нового формата, сервис "Персональный помощник" по социальному сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и сервис "Мой семейный центр" организации социальной помощи и защиты в тяжелых жизненных ситуациях. На стенде была изображена огромная ромашка с потребностями человека. "Вот, можно выбрать, куда пойти на свидание", - шутливо заметила Чупшева. "Важно с кем", - засмеялся глава государства.