Чижов назвал полностью политизированной ситуацию с сертификацией "Северного потока - 2"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ситуация, связанная с приостановкой сертификации "Северного потока - 2", полностью политизирована. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"[Ситуация с приостановкой регистрации "Северного потока - 2"] - это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Cертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.