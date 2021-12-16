Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных людей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан. Соответствующее поручение дано по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Государственной думой ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных", - говорится в тексте поручения.

Соответствующая работа должна быть сделана в срок до 1 марта 2022 года.