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Лидерами рейтинга регионов по качеству жизни стали Москва, Тюменская область и ХМАО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России, который составлялся впервые. Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
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По мнению президента, АСИ нужно сконцентрироваться на работе в регионах, "помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений соцзащиты, учитывать запросы жителей и их предложения"
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