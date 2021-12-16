Лидерами рейтинга регионов по качеству жизни стали Москва, Тюменская область и ХМАО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России, который составлялся впервые. Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала она.