Крымская железная дорога объявила аукцион на оказание услуг по содержанию Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Крымская железная дорога проводит закупку на оказание услуг по содержанию железнодорожной части моста через Керченский пролив. Максимальная сумма закупки составляет 430,5 млн рублей, за эти деньги подрядчику в течение года будет необходимо содержать элементы моста, подмостовую территорию, электрику и системы аэронавигационной сигнализации, говорится в документах закупки.

"Объект закупки: Оказание услуг по содержанию железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив<…>. Начальная цена 430 512 666,67", - сообщается на странице закупки на сайте "ЕИС Закупки".

Подрядчику будет необходимо проводить работы по содержанию подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений перехода, конструктивных элементов подвесных водоотводных лотков и труб, элементов опорных частей и элементов локальных очистных сооружений. Организация, победившая в закупке, должна будет провести обследование подводной части опор, свайного основания и гидротехнических сооружений.

"Цели оказания услуг: обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования ЖДТП, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП", - сообщается в техзадании к закупке.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Единственным участником конкурса на содержание железнодорожной части моста через Керченский пролив в прошлые годы становилась компания "Мостотрест".