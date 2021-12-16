Bloomberg: США подталкивают ЕС к санкциям против энергетического и банковского секторов РФ

ТАСС, 16 декабря. Администрация США подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов на случай якобы возможной агрессии России против Украины. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, подобная мера может быть принята совместно с США. Источники Bloomberg подчеркивают, что возможный пакет санкций по-прежнему находится на стадии обсуждения, решения по конкретным мерам пока не принято.

Как утверждают источники агентства, представители американской администрации придерживаются мнения о том, что достижение договоренности с ЕС по конкретным санкциям "станет четким сигналом" для российского руководства. Руководство европейских стран в свою очередь опасается того, что спешка с оглашением возможных ограничительных мер в отношении РФ может "подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем".

Источники отмечают, что еще один обсуждаемый шаг - отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT - видится Западу слишком проблематичным, так как может негативно повлиять, в частности, на мировой рынок энергоносителей. Кроме того, партнеры США в Европе опасаются, что такой шаг может грозить ответными мерами со стороны России, в том числе прекращением поставок природного газа.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.