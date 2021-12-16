Эксперт: государство за пять лет направило на реализацию НТИ около 50 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственное финансирование проектов Национальной технологической инициативы за последние пять лет составило около 50 млрд рублей, столько же инвестиций было привлечено со стороны частного бизнеса. Об этом в четверг сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Что такое НТИ? Это ставки России на новые рынки, на которых [еще] нет стандартов и правил. <…> За пять лет мы, как государство, проинвестировали около 50 млрд рублей, еще порядка 50 млрд рублей было привлечено частным бизнесом на вот эту самую раннюю, сложную стадию, когда есть идеи, люди, и надо превратить их в технологии", - сказал он, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Среди полученных результатов Песков отметил точное определение потенциала выбранных для развития технологических рынков.

"Рынки, на которые были сделаны ставки, сегодня растут в мире и России в среднем на 20-30% в год. То есть рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов растет сегодня на 25% в год. Пять лет назад в России было около пяти компаний, которые могли делать конкурентоспособную продукцию, сегодня их около 25. То есть мы выросли за пять лет примерно в пять раз", - добавил он.

Спецпредставитель президента также отметил появление на рынках НТИ крупных частных компаний в 2020-2021 годы, среди которых Сбербанк, "Яндекс" и МТС, "которые примерно удесятерили ставку" государства, проинвестировав в развитие ряда перспективных компаний, продолжил Песков.

Международное сотрудничество

Говоря о международном запросе на тиражирование российских технологий за рубежом, он отметил проявленный только за 2021 год интерес представителей правительств Китая, Ирана, Южной Кореи, Сербии, Казахстана и Узбекистана.

"Это требует очень серьезного внимания, Владимир Владимирович, в том числе и вашего, чтобы принять ключевые решение по государственной политике в этой сфере. Буквально недавно обратились коллеги уже из ОДКБ в рамках создания нового венчурного фонда ОДКБ на стыке оборонных и гражданских технологий с использованием наших результатов", - отметил Песков.

Национальная технологическая инициатива

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет" и другим.

В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".