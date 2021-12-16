АСИ выступило за онлайн-продажу рецептурных лекарств во всех регионах РФ с 2023 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило за распространение практики дистанционной реализации рецептурных препаратов во всех регионах России с 2023 года. Об этом сообщила в четверг глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В 2020 году вы разрешили дистанционную торговлю безрецептурных лекарств, что стало серьезным таким подспорьем людям, которым необходимо лечение в период пандемии. Вы в этом году поддержали эксперимент по дистанционному заказу рецептурных препаратов. Сейчас этот пилот должен запуститься в трех регионах. Это Москва, Белгородская область, Московская область. <…> Сейчас важно в рамках этого пилота отработать все алгоритмы, зафиксировать все эффекты и результаты. Важно, чтобы эта практика могла быть распространена уже с 2023 года во всех субъектах РФ", - сказала она.

По ее словам, сейчас действует система "Электронный рецепт", которая позволяет получить рецепт в приложении, а не в бумажном виде. "Есть QR-код, где ты вообще можешь отслеживать все назначения, которые тебе дает врач. В любой аптеке в этих пилотных регионах ты можешь получить, [предъявив электронный рецепт], необходимые тебе лекарства. К этой системе могут быть подключены медицинские организации, фармацевтические организации, страховые компании. Это иная возможность, качество сервиса и удобство", - добавила глава АСИ.