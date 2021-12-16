"Деловая Россия" предложила закрепить в законах понятие "молодежное предпринимательство"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик предложил законодательно закрепить понятие "молодежное предпринимательство", это выведет занимающихся бизнесом молодых людей из серой зоны, считает он. Об этом Репик заявил в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Здесь просил [бы] обратить внимание [на фонд "Молодежная предпринимательская инициатива"] и, может быть, еще подумать над решением нескольких еще нерешенных вопросов в части молодежного предпринимательства. Это, наверное, то, что у нас до сих пор в законодательстве отсутствует понятие "молодежное предпринимательство", и это не позволяет, <...> не дает сформировать инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства на системной основе. Я вообще считаю, что очень важно это сделать, потому что это выведет тех молодых людей, которые уже им занимаются вне правового поля, из серой зоны, защитит их, предостережет от ошибок", - сказал Репик.

Он предложил создать единую систему навигации для молодежи, занимающейся предпринимательством.

"Очень здорово было бы объединить усилия всех заинтересованных сторон, потому что занимаются этим [работают с молодыми предпринимателями] и "Деловая Россия", и АСИ, и Росмолодежь, и, конечно, Минэкономразвития. Но если мы создадим какую-то единую систему навигации, такое "одно окно", как успешно работающий РЭЦ [Российский экспортный центр], "единое окно" для экспортеров, такое же "окно" для молодых предпринимателей, им будет легче. Они поймут, куда, когда, с кем идти, с кем взаимодействовать", - сказал он.

Частный венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" работает в связке с цифровой платформой "Конструкториум", запущенной АСИ в ноябре 2020 года. Инвестором фонда выступил Репик. Объем фонда составляет 1 млрд рублей. Организация поддерживает проекты бизнесменов в возрасте от 14 до 24 лет, инвестиции в один поддерживаемый проект могут составить до 50 млн рублей.