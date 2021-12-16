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Глава ВЭБ.РФ сообщил о переговорах со "Сбером" по сбору данных о качестве жизни в городах

Порядка 200 российских городов обеспечат соответствующим индексом
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" ведет переговоры со "Сбером" о сотрудничестве в процессе сбора данных о качестве жизни в городах России, к концу 2022 года планируется обеспечить индексом качества жизни не менее 200 городов РФ. Об этом в четверг заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством президента России Владимира Путина.

"Мы ведем переговоры со "Сбером" с тем, чтобы часть данных получать от "Сбера". И в этом смысле наш индекс будет становиться более умным. Сейчас это 115 городов [РФ], как я сказал, мы постараемся к концу 2022 года обеспечить этим индексом не менее 200 городов Российской Федерации", - сказал он.

Глава ВЭБ.РФ также отметил, что рейтинг индекса качества жизни будет востребован, поскольку он будет обладать конкретными данными, получаемыми у крупнейших операторов данных, а также из опросов граждан.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященном реформе институтов развития, заявил, что в числе приоритетов ВЭБ.РФ в 2022 году будут проекты по развитию инфраструктуры, строительству школ, модернизации систем городского транспорта, поддержке предпринимательства и высокотехнологичного экспорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШувалов, Игорь ИвановичРоссия
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