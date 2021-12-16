В крупнейших портах Латвии объем перевалки российского угля в ноябре вырос на 194%

РИГА, 16 декабря. /ТАСС/. В крупнейших портах Латвии - Рижском, Вентспилсском и Лиепайском - в ноябре было перевалено 489 тыс. тонн российского каменного угля, что на 194% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщает министерство сообщения (транспорта) республики.

Как подчеркивает ведомство, во второй половине этого года объем перевалки угольных грузов в крупнейших портах Латвии возрос. По прогнозам Минтранса, эта тенденция может сохраниться и в декабре. В ноябре в трех крупнейших портах республики угля перевалено на 92% больше, чем месяцем ранее. "В ноябре перевалка угля почти достигла лучших показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, возобновление потока грузов угля через Латвию еще раз подтверждает важность латвийского транзитного коридора и привлекательность портов для российских предпринимателей. Кроме того, росту способствует мировая конъюнктура на рынке энергоресурсов.

"В то же время нужно понимать, что порты и все участники процесса логистики должны активно работать над привлечением альтернативных грузов и их диверсификацией, а также продолжать работу по развитию услуг с добавленной стоимостью в портах", - указал глава Минтранса Талис Линкайтс.

По данным о грузообороте портов по другим видам грузов, прирост за 11 месяцев этого года наблюдался в перевалке древесины - 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 13,9% увеличилась перевалка так называемых ро-ро грузов (накатных грузов), а зерна и продуктов из него - на 3,8% больше.