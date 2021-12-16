ВЭБ.РФ представит наработки по улучшению предпринимательского климата в начале 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" подготовит наработки по улучшению национального предпринимательского климата в России к форуму "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в первом квартале 2022 года. Об этом в четверг заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня настало время заняться другими проектами, которые будут улучшать национальный предпринимательский климат. <…> Мы постараемся к форуму ["Сильные идеи для нового времени"], который пройдет в первом квартале [2022 года], как раз подготовить определенные наработки по тому, чтобы здесь вместе [с АСИ] работать по улучшению национального предпринимательского климата", - сказал он.

"Рейтинг предпринимательского климата, который раньше существовал при Всемирном банке, теперь не существует. И в этом смысле нам даже лучше самим представить национальный рейтинг, который нас будет по этому климату продвигать", - отметил Шувалов.