Холдинг ОАЭ Tawazun обсуждает возможность участия в проектах "Камаза"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эмиратский холдинг Tawazun обсуждает возможность участия в проектах "Камаза", связанных с экологической тематикой. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

"Tawazun посещал "Камаз", у меня сложилась впечатление, что они не ожидали, что увидят современное предприятие в России [...], обсуждение, насколько они могли бы участвовать в ряде проектов "Камаза", связанных с зеленой тематикой, идет", - сказал он.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что Tawazun может создать совместное предприятие с российским "Камазом". Он также не исключил вхождения Tawazun в капитал компании.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).