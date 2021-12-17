"Камаз" планирует в 2022 году увеличить выручку по МСФО до 270 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Камаз" ожидает увеличения выручки по МСФО в 2022 году до 270 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. Кроме того, в 2022 году компания планирует реализовать около 45 тыс. грузовых автомобилей, в том числе 6 тыс. пойдет на экспорт.

"На следующий год мы все-таки не стали брать какие-то сверхамбициозные планы. Мы вышли к акционерам назначить нам [в бизнес-плане] 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. экспорта, выручка - 270 млрд [рублей]", - сказал Когогин.

Он также отметил, что согласно утвержденному бизнес-плану, инвестиции компании в следующем году составят 17 млрд рублей. В пресс-службе "Камаза" уточнили, что 12,6 млрд рублей будет направлено на развитие модельного ряда, более 1 млрд рублей - на НИОКР.

По словам Когогина, также в 2022 году компания намерена увеличить объем продаж грузовиков всех моделей поколения К5 до 8 тыс. единиц.

"В этом году, к сожалению, из-за срыва поставок, в том числе по электронным компонентам, мы не дотянули до бизнес-плана по выпуску К5, сделаем на уровне 1,7-1,8 тыс. - тоже зависит от того, как последняя неделя сработает. А на следующий год у нас амбициозные планы: объемы [производства] К5 - 8 тыс. единиц", - уточнил гендиректор "Камаза".

При этом автопроизводитель ожидает, что дефицит на рынке электронных автокомпонентов сохранится до конца 2022 года

"Все-таки мы считаем, [что] 2022 год будет подвержен сложной работе с поставщиками, особенно в области электронных компонентов. Пока наши коллеги в мире не считают, что мы решим проблему чипов за 2022 год. Скорее всего, ситуация напряженная и сложная будет еще до конца 2022 года", - полагает Когогин.

По его словам, негативный тренд на рынке "сдерживал" выпуск "Камаза", но серьезных простоев удалось избежать, поскольку достаточный объем производства приходится на автомобили поколения К3, где электроники не так много. "То есть это и позволяет в общем-то балансировать конвейером, загрузкой и удерживать объем", - пояснил Когогин.

Прогноз на 2021 год

В этом году, по словам гендиректора, "Камаз" реализует до 44 тыс. грузовых автомобилей. "То есть мы ждем выручку выше 250 млрд [рублей] и объема продаж - до 44 тыс. [грузовиков]. Если не дотянем, то совсем чуть-чуть", - сказал он.

По итогам января - ноября 2021 года консолидированная выручка по МСФО группы ПАО "Камаз" выросла на 12% по сравнению с бизнес-планом и на 24% к уровню прошлого года - до 234,7 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 19,3 млрд рублей (+24% и +48% соответственно). Всего было реализовано 38,92 тыс. грузовиков, из них 5,3 тыс. авто поставлено на экспорт (+10% и +24% соответственно).

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).