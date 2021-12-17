Аналитики выявили, что россияне в декабре увеличили закупки стройматериалов в два раза

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на отделочные материалы среди россиян в декабре вырос в 6,7 раза, на строительные материалы - в 2,1 раза, на строительное оборудование - на 75% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании "ВсеИнструменты.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Россияне в декабре 2021 года покупали отделочные материалы больше на 576%. Покупки строительных материалов увеличились на 107%, а строительного оборудования - на 75%", - отмечается в исследовании.

В регионах среди физических лиц интенсивнее всего спрос на стройматериалы вырос в Краснодаре (рост в 3,3 раза), Волгограде (рост в 3,1 раза) и Нижнем Новгороде (рост в три раза). Также чаще товары данной категории стали покупать жители Самары (рост в три раза), Ростова-на-Дону (рост в 2,7 раза), Новосибирска (рост в 2,5 раза), Перми (рост в 2,2 раза), Санкт-Петербурга (рост в два раза), Москвы (94%), Екатеринбурга (85%), Воронежа (84%), Челябинска (74%), Казани (42%).

Строительное оборудование пользуется особо высоким спросом среди жителей Новосибирска (рост в 3,7 раза), Перми (рост в 2,6 раза), Казани (рост в два раза), Самары (82%), Краснодара (78%), Ростова-на-Дону (68%), Москвы (64%), Волгограда (58%), Санкт-Петербурга (31%), Нижнего Новгорода (16%), а также Воронежа (13%). В ТОП-10 товаров по России вошли утеплители, мастики, герметики, материалы для звукоизоляции, комплекты водосточной системы, ламинат, эмали и краски, а также обои и шпатлевка.

Спрос на материалы среди компаний

Аналитики также сообщили о том, что среди российских предприятий спрос на отделочные материалы вырос в семь раз, на строительное оборудование - в 2,3 раза, а на строительные материалы - в 2,1 раза. "Интенсивный рост спроса этой продукции эксперты связывают с темпами строительства жилья в России. В 2021 году в стране построили на треть больше жилой недвижимости, чем в прошлые годы. Объем введенных в эксплуатацию квадратных метров называют рекордным. На рост спроса также повлияли колебания цен на строительном рынке. В условиях неоднозначных прогнозов потребители приобретают такие товары сейчас и не ждут, когда цены снова вырастут", - комментирует исследование руководитель пресс-службы "ВсеИнструменты.ру" Сергей Денисенко, слова которого приводятся в сообщении.

Среди региональных предприятий самый большой рост спроса на строительное оборудование отмечен в Воронеже (рост в 2,3 раза), Москве (рост в 2,2 раза), Перми (рост в 2,1 раза), а также Ростове-на-Дону (рост более чем в два раза). В Санкт-Петербурге популярность данной категории выросла на 74%, в Самаре - на 42%, в Волгограде - на 47%, в Новосибирске - на 38%, в Нижнем Новгороде - на 32%, в Краснодаре - 25%. Также региональные компании увеличили закупку строительных материалов. В Москве спрос на такие товары вырос более чем в два раза, в Воронеже - на 95%, в Ростове-на-Дону и Самаре - на 90%, Омске - на 83%, в Санкт-Петербурге - на 78%.

Предприятия Челябинска стали чаще покупать строительные материалы на 73%, Новосибирска - на 71%, Казани - на 66%, Краснодара - на 65%, Нижнего Новгорода - на 64%, Волгограда - на 57%, Екатеринбурга - на 29%.