"Камаз" ведет переговоры с Туркменией о поставке электробусов для тестовой эксплуатации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Камаз" ведет переговоры о поставке электробусов для тестовой эксплуатации в Туркмению и страны Персидского залива в 2022 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"Поставок в следующем году не будет, мы рассчитываем, что мы представим электробусы на тесты. Ведутся переговоры в странах залива и есть такая тема в Туркменистане. Там планируется "Ашхабад сити" - строительство современного города, мы планируем в Ашхабаде тоже сделать поставку для тестов", - сказал он.

По словам Когогина, довольно большой интерес к электробусам "Камаза" проявляют арабские страны.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.

Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).