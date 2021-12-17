"Камаз" поставит Москве опытную партию водоробусов в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Камаз" планирует поставить Москве опытную партию водоробусов в IV квартале 2022 года, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"Даже четвертый [квартал] скорее, спешки никакой нет. Потому что это же вопрос - опробовать технологию. Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами, полностью испытывать технику, и только потом отдадим "Мосгортрансу", - сказал он, отвечая на вопрос о начале испытаний водоробуса в Москве.

"Камаз" в сентябре презентовал на выставке Comtrans-2021 в Москве первый пассажирский автобус на водороде - КАМАЗ-6290. Водоробус был разработан на базе электробуса КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву. Заместитель главного конструктора "Камаза" - главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков в сентябре отмечал, что на данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водоробуса в другом месте невозможны. Завершатся они ориентировочно в 2023 году.

Он добавил, что в случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы компания организует финишную сборку водоробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже собираются электробусы КАМАЗ.

Запас хода водоробуса составляет 250 км, что на 180 км больше, чем у электробуса без топливных элементов. Максимальная скорость движения автомобиля - 80 км/ч.