Доля "Камаза" в производителе электромобиля "Кама" составит около 25%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Камаз" рассчитывает войти в капитал компании "Кама", которая займется разработкой и производством легкого коммерческого электромобиля "Кама", его доля составит 25%. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Камаза" и инвестор проекта Сергей Когогин. Также инвестировал в проект предприниматель Рубен Варданян.

"Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в I квартале следующего года, мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию. "Камаз" тоже рассчитывает войти в этот проект, это согласовано с нашими акционерами - ориентировочно на 25%", - сказал Когогин, уточнив, что войти в капитал компании производитель грузовиков сможет только после того, как акционерами будет утвержден инвестпроект.

Уставный капитал "Камы" составляет около 720 млн рублей. Партнеры вложились на паритетных началах. Ранее электромобиль разрабатывался "Камазом" совместно с Политехом, но в перечень владельцев новой компании университет не войдет. Презентация проекта намечена на первый квартал 2022 года.

"Мы организовали компанию отдельную. "Камаз", в общем-то, сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом. Мы считаем, что с "Камой-1" мы сделали очень интересный ход. Мы нашли компоновку, ориентированную на такси и на каршеринг. Руководству компании и акционерам показалось, что эта идея должна иметь свое развитие. Была зарегистрирована отдельно компания "Кама", мы туда направили менеджмент. Рубен Варданян и я профинансировали начало этой работы, выступили инвесторами", - добавил Когогин.

Производство будет расположено не на мощностях "Камаза". Для проекта будет создана или новая площадка с ноля или же приобретены уже существующие мощности.

Гендиректор "Камаза" отметил, что работа с потенциальными инвесторами уже ведется, более того, Когогин признался, что решил вложить личные средства в проект "после того, как выслушал презентацию с рядом других инвесторов". Он отметил, что электромобиль направлен на то, чтобы занять нишу, "интересную потребителям поколения Z".

Дефицит кадров

Дефицит кадров в Набережных Челнах приводит к переносу неосновных бизнесов "Камаза" в другие локации. Однако основное производство останется в татарстанском автограде, сообщил Когогин.

"Конечно, это [дефицит рабочей силы] очень сильно сегодня беспокоит, не скрываю. Это сильно влияет на нашу деятельность. Но в Челнах мы не можем перенести наше основное производство: оно было и будет оставаться там, у нас там 32 тыс. сегодня работающих", - сказал Когогин.

Сложная ситуация с персоналом приводит к тому, что неосновные бизнесы компания переносит из Набережных Челнов. "Мы в Казахстане строим два завода, общий объем инвестиций - 450 млн евро. То есть это 40 млрд инвестиций поехало туда. Понятно, что правительство Республики Казахстан создает для нас суперусловия: одним из пунктов наших договоренностей был персонал", - сказал Когогин.

Он пояснил, что сегодня на производстве в Набережных Челнах работают 24 тыс. человек. Дефицит рабочих кадров в городе только по потребностям "Камаза" оценивается в 4 тыс. человек. "Да, мы занимаемся ростом производительности труда. Количество автомобилей, выпускаемых на одного работника, растет, но все равно", - сказал Когогин.

По его словам, проблема нехватки кадров решается, в том числе за счет компаний-аутстафферов, за счет привлечения мигрантов. Сейчас на заводе работают 450 человек из Узбекистана. "Программа, которую федеральная служба исполнения наказаний развивает, - мы тоже рассматриваем, как это сделать. С моей точки зрения, это не только практическая целесообразность, я вижу, что это социальный вопрос. Люди - заключенные, которые живут в поселениях, получают возможность работать <…>. Это тоже направление прорабатываем", - сказал Когогин.

Он подчеркнул, что компании необходимы кадровые рабочие высокого уровня. "Мы с осени серьезно увеличили соцпакет для наших сотрудников, подняли заработную плату. Мы год закончим свыше 20% по заработной плате. Это серьезная прибавка", - отметил гендиректор компании.

Ситуация в регионе

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на заседании Совета безопасности республики 15 декабря сообщил, что регион испытывает кадровый голод в промышленной сфере, 70% предприятий нуждаются в рабочих. Так, потребность промышленных предприятий в кадрах составляет более 26 тыс. человек. Свыше 80% - потребность в специалистах со средним профессиональным образованием, и только 20% - специалисты с высшим образованием. Самый высокий спрос на специалистов в машиностроительном секторе - 17,6 тыс. человек, в химии и газохимии - 5 тыс. человек, в нефтедобыче и нефтепереработке - 1,2 тыс. человек.

По данным Минпромторга региона, численная занятость в экономике в Татарстане составляет 2 млн человек, из которых в отраслях промышленности задействованы более 470 тыс.