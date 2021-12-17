"Известия": фермеры смогут размещать продукцию у ретейлеров на льготных условиях

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Малые сельхозпроизводители смогут на льготных условиях размещать свою продукцию в магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка". Пилотный проект называется "Фермерский островок", он стартует в Уфе в пятницу, сообщили "Известиям" в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу "ВЭБ.РФ").

"Островки" будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу - продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Уточняется, что "островки" будут представлять собой пространства в магазинах 20-30 кв. м. Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на полгода, будет оборудовано около 20 пространств для сбыта продукции примерно 500 фермерам.

Проект до конца года запустят в Новосибирской и Омской областях, а позже он распространится на всю Россию, говорят в корпорации.