{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": фермеры смогут размещать продукцию у ретейлеров на льготных условиях

Пилотный проект "Фермерский островок" стартует в Уфе 17 декабря
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Малые сельхозпроизводители смогут на льготных условиях размещать свою продукцию в магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка". Пилотный проект называется "Фермерский островок", он стартует в Уфе в пятницу, сообщили "Известиям" в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу "ВЭБ.РФ").

На эту тему
Руководитель Роскачества: почти все производители устраняют нарушения за полторы недели
Руководитель Роскачества: почти все производители устраняют нарушения за полторы недели

"Островки" будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу - продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Уточняется, что "островки" будут представлять собой пространства в магазинах 20-30 кв. м. Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на полгода, будет оборудовано около 20 пространств для сбыта продукции примерно 500 фермерам.

Проект до конца года запустят в Новосибирской и Омской областях, а позже он распространится на всю Россию, говорят в корпорации.

Теги
РоссияБашкортостанНовосибирская областьОмская область
Президент Чили объявил о начале внедрения сетей 5G в стране
Себастьян Пиньера заявил, что благодаря этой технологии к ВВП страны за 10 лет прибавятся $15 млрд
Читать полностью