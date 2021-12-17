Ил-78 вошел в топ-10 самых популярных самолетов-заправщиков в мире

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский Ил-78 занял шестую строчку рейтинга десяти самых популярных в мире самолетов-заправщиков, составленного ведущим профильным журналом Flight Global. Топ-10 опубликован в справочнике World Air Forces 2022, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с отчетом, в мире находилось в строю порядка 40 самолетов-заправщиков Ил-78 по состоянию на декабрь 2021 года. На долю российских машин пришлось 4% от общемирового парка авиационной техники данного типа. На первом месте расположились американские самолеты-заправщики семейства KC-135 (415 машин, 51%), на втором - машины на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules ("Геркулес", 188 единиц, 23%), на третьем - самолеты-заправщики на базе лайнера Boeing 767 ("Боинг-767", 58 машин, 7%).

Самолет-заправщик Ил-78 выполнен на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Наиболее современной модификацией машины является Ил-78М-90А.

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 819 самолетов-заправщиков, говорится в отчете.