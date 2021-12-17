Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Австралия заключили соглашение о свободной торговле между странами. Церемония подписания договора состоялась в четверг вечером в виртуальном формате, сообщило Министерство внешней торговли Соединенного Королевства.

"Торговая сделка между Великобританией и Австралией - это знаковый момент для исторически важных отношений между нашими странами, которые входят в Содружество наций. Это соглашение составлено с учетом сильных сторон Великобритании и в интересах бизнеса и потребителей, что поможет нам повысить уровень жизни по всей стране. Мы продолжим вместе работать для реагирования на вызовы в сфере глобальной торговли и изменения климата и в свете предстоящих технологических изменений", - заявила глава британского внешнеторгового ведомства Энн-Мари Тревельян.

По ее мнению, подписанное соглашение, которое стало первым подобным договором для властей королевства после выхода из состава Европейского союза, является "лишь началом", которое показывает, насколько "велики возможности" Лондона в вопросе укрепления торговых отношений с другими странами на фоне Brexit. Ранее британские министры выражали надежду на то, что соглашение позволит королевству ускорить процедуру присоединения к Транстихоокеанскому партнерству, в котором, помимо Австралии, также состоят Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

Отмечается, что в результате сделки британские компании смогут участвовать в тендерах на поставку различных товаров или услуг в госсекторе Австралии, где ежегодно заключаются контракты на сумму £10 млрд ($13,3 млрд). Кроме того, британцы в возрасте от 18 до 35 лет, приезжающие в Австралию на работу или в целях путешествия, смогут пребывать на территории страны в течение трех лет без оформления визы.

По подсчетам британских властей, торговля между странами после подписания сделки вырастет на 53%, но ВВП королевства в долгосрочной перспективе почти не почувствует эффекта от соглашения, поскольку увеличится всего на 0,02%. Это объясняется тем, что на Австралию приходится лишь 1,7% общего экспорта Великобритании и 0,7% ее импорта, а размер торговых тарифов, существовавших между странами, был и так незначителен.

Ратификация в парламенте

Принципиальная договоренность относительно сделки была достигнута еще в июне после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном в Лондоне. В последние полгода стороны согласовывали финальные детали соглашения, которое после подписания должно быть ратифицировано национальными парламентами.

Ранее некоторые британские депутаты высказывали мнение, что договор о свободной торговле может нанести удар по позициям местных фермеров, которые рискуют проиграть конкуренцию в ряде отраслей пищевой промышленности. В то же время в правительстве указывали на то, что документ предусматривает постепенную отмену пошлин на сельхозпродукцию в течение 15-летнего периода для защиты интересов британских производителей. Помимо этого, депутаты требовали, чтобы в соглашении были обозначены конкретные обязательства стран по борьбе с изменением климата.

Заключение торгового соглашения между Канберрой и Лондоном стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС, с которым у Австралии остаются торговые договоренности. Великобритания покинула Евросоюз в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.