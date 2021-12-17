"Известия": материнский капитал предлагают разрешить использовать для покупки земли

Авторы инициативы считают, что нововведение поможет в развитии ИЖС и положительно скажется на доступности жилья. Покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире, считают инициаторы.

"Сегодня можно покупать только готовые частные дома и квартиры на эти средства. Ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома", - сказал изданию директор федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки "Этажи" Ильдар Хусаинов.

В кабмине изданию сообщили, что получили письмо, оно направлено для рассмотрения в Минтруд, Минфин и Минстрой.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.