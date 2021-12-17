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Шольц назвал "Северный поток - 2" коммерческим проектом

Регулятор принимает по нему решение, не руководствуясь политикой, отметил канцлер ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ принимает решения по "Северному потоку - 2", совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект. Об этом заявил в ночь на пятницу в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

"Что касается "Северного потока - 2", речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции", - сказал он, напомнив, что сейчас рассматривается вопрос о его соответствии европейскому законодательству в области энергетики. "Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии", - отметил Шольц. По его словам, процедура предусматривает "много консультаций".

"Этот процесс идет", - сказал он. Одновременно канцлер заверил, что Германия продолжит усилия по сохранению транзита российского газа через Украину.

Теги
ГерманияРоссияШольц, Олаф
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