Сенаторы готовят предложения по введению налогов для IT-компаний за работу в России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с заинтересованными ведомствами изучает возможность разработки национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний, в частности Google и Facebook. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Алексей Пушков.

"Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний. В настоящее время по линии ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС] ведется разработка международной конвенции, однако работа над ней еще не завершена. В этих условиях мы исходим из того, что самая разумная позиция - начать разработку национального законодательства, не дожидаясь конвенции", - пояснил Пушков, уточнив, что по такому пути пошли, в частности, Франция, Австралия, Турция и ряд других стран.

Пушков также подчеркнул необходимость участия в этой работе таких ведомств, как Минфин, ФНС, МИД РФ и Роскомнадзор. По мнению сенатора, необходимо внести соответствующие поправки в налоговое законодательство, которые четко определят предмет налогообложения. "Интернет-платформы не фигурируют у нас сейчас как отдельный объект налогообложения. Когда они откроют в России свои представительства в рамках закона о "приземлении", возникнет вопрос: как их официальное присутствие на территории России, которого сейчас нет, будет соотноситься с нашим налоговым режимом. Мы сейчас продумываем, как установить эту взаимосвязь", - подчеркнул Пушков.

Пушков уточнил, что лично выступает за введение прогрессивной ставки налога в зависимости от прибыли IT-компаний на территории РФ. Он отметил, что подсчет налогооблагаемой базы - одна из задач в рамках разработки национальной системы налогообложения интернет-гигантов. По его словам, в настоящее время данные о прибыли IT-гигантов поступают от них самих, поэтому в РФ нужна собственная система подсчета доходов этих компаний, которая "даст возможность определять их реальную налогооблагаемую базу". "Более 90% доходов этих компаний в России - доходы от рекламы, мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы", - сказал сенатор.

При этом глава комиссии Совфеда подчеркнул, что в данный момент вопрос о внесении необходимых изменений в российское законодательство в части налогообложения IT-гигантов находится только "на первой стадии изучения".