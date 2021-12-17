На острове Итруп открылся рыбоводный завод мощностью 26 млн икринок

ТАСС, 17 декабря. Новый рыбоводный завод, который позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, открыли на острове Итуруп в Курильском районе Сахалина. Подобные заводы позволяют поддерживать искусственно выращенным стадом дикую популяцию лосося, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Предприятие на реке Пионер в Курильском районе позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, но имеется потенциал для увеличения производительности. <...> Завод на реке Пионер стал уже четвертым для общества "Континент", стоимость проекта - 82 млн рублей. С запуском предприятия было создано четыре рабочих места. В этом году на инкубацию заложили пять млн икринок горбуши и 10 млн кеты", - говорится в сообщении.

В будущем предприятие планирует развивать это направление для выращивания большего количества мальков. Если сейчас выпуск в Куйбышевский залив составляет порядка 90 млн штук молоди, то к 2025 году планируется нарастить до 200 млн.

"В начале нашей деятельности, в 1999 году, заполнение естественных нерестилищ в районе реки Куйбышевки составляло всего 10-15%. Мы обеспечили охрану водоема, построили свой первый лососевый рыбоводный завод - "Куйбышевский". После выпуска первой молоди и возврата рыбы вылов увеличился в несколько раз. Мы уверены, что дикую популяцию лосося надо поддерживать искусственно выращенным стадом", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании "Континент", руководителя направления "Аквакультура" Александра Пиджакова.

Запуск новых лососевых рыбоводных заводов позволит увеличить возврат кеты в промысловые районы Сахалинской области. Так, в небольшой реке Саратовке до появления одноименного завода не было дикой кеты, но в 2018 году вылов составил 1 800 тонн. "Континент" первым на Дальнем Востоке испытал метод озерного кормления молоди лосося. Мальки кормятся как микроорганизмами из озера, так и с помощью плавучих садков с кормом.

Создание новых рыбоводных заводов очень важно для рыбной отрасли Сахалинской области. Вся вылавливаемая кета в области имеет искусственное происхождение.