{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На острове Итруп открылся рыбоводный завод мощностью 26 млн икринок

Новое предприятие обладает потенциалом для увеличения производительности

ТАСС, 17 декабря. Новый рыбоводный завод, который позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, открыли на острове Итуруп в Курильском районе Сахалина. Подобные заводы позволяют поддерживать искусственно выращенным стадом дикую популяцию лосося, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Предприятие на реке Пионер в Курильском районе позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, но имеется потенциал для увеличения производительности. <...> Завод на реке Пионер стал уже четвертым для общества "Континент", стоимость проекта - 82 млн рублей. С запуском предприятия было создано четыре рабочих места. В этом году на инкубацию заложили пять млн икринок горбуши и 10 млн кеты", - говорится в сообщении.

В будущем предприятие планирует развивать это направление для выращивания большего количества мальков. Если сейчас выпуск в Куйбышевский залив составляет порядка 90 млн штук молоди, то к 2025 году планируется нарастить до 200 млн.

"В начале нашей деятельности, в 1999 году, заполнение естественных нерестилищ в районе реки Куйбышевки составляло всего 10-15%. Мы обеспечили охрану водоема, построили свой первый лососевый рыбоводный завод - "Куйбышевский". После выпуска первой молоди и возврата рыбы вылов увеличился в несколько раз. Мы уверены, что дикую популяцию лосося надо поддерживать искусственно выращенным стадом", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании "Континент", руководителя направления "Аквакультура" Александра Пиджакова.

Запуск новых лососевых рыбоводных заводов позволит увеличить возврат кеты в промысловые районы Сахалинской области. Так, в небольшой реке Саратовке до появления одноименного завода не было дикой кеты, но в 2018 году вылов составил 1 800 тонн. "Континент" первым на Дальнем Востоке испытал метод озерного кормления молоди лосося. Мальки кормятся как микроорганизмами из озера, так и с помощью плавучих садков с кормом.

Создание новых рыбоводных заводов очень важно для рыбной отрасли Сахалинской области. Вся вылавливаемая кета в области имеет искусственное происхождение.

Теги
РоссияСахалинская область
Шольц заявил, что регулятор ФРГ принимает решение по "Северному потоку - 2" вне политики
Это коммерческий проект, отметил канцлер ФРГ
Читать полностью