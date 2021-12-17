Депутаты Приморья приняли бюджет региона на 2022 год

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Приморья на заседании в пятницу в двух чтениях приняли закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно которому расходная и доходная часть краевой казны увеличены на 3,3 млрд рублей за счет федеральных средств. Будут увеличены расходы на ЖКХ, образование, дотации муниципалитетам и другие цели, сообщил на заседании председатель комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

"Поправки изменяют основные параметры краевого бюджета, утвержденного Законодательным собранием в первом чтении 24 ноября. Напомню: доходы 155,7 млрд рублей, расходы 162,8 млрд рублей, дефицит семь млрд рублей. Предлагается увеличить поправками расходную и доходную части краевого бюджета на 3,3 млрд рублей за счет федеральных средств, а также перераспределить средства краевого бюджета. Мы видим, что из 14 разделов бюджетных расходов по пяти суммы не изменились, по восьми произошло увеличение", - сообщил Ахоян, уточнив, что всего в документ внесено 50 поправок.

Как пояснила первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера Щербина, в частности, 663 млн рублей будут направлены на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", 103 млн рублей - на ремонт дорог Владивостокского городского округа, 200 млн рублей составит финансирование на обоснование инвестиций по второму этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, 500 млн рублей направят на реконструкцию мостовых переходов через реки Арзамасовка, Партизанская, Зеркальная.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 1 млрд 618 млн, министерству экономического развития - 75 млн рублей на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Министерству лесного хозяйства и охраны животного мира направят 287 млн рублей на осуществление мер пожарной безопасности, также запланировано финансирование на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на повышение с 1 января 2022 года заработной платы работников бюджетной сферы с низкой зарплатой и другие направления.

За принятие документа в двух чтениях проголосовали 26 депутатов из 37 присутствовавших.