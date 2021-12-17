Биржа Гонконга отреагировала снижением котировок на усиление трений между США и КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 декабря. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок на фоне усиления напряженности в отношениях между США и КНР. В середине утренней сессии индекс Hang Seng сократился на 231 пункт (0,99%) - до значения 23 243, свидетельствуют данные этой площадки.

Теряют в цене активы, связанные с высокотехнологичным сектором. К этому часу на 2,74% подешевели акции интернет-гиганта Tencent, на 3,31% - лидера интернет-торговли Alibaba, на 4% - компании Meituan, которая занимается продажей и доставкой товаров, еды и услуг через онлайн-платформы.

В четверг Министерство финансов США ввело санкции против восьми китайских технологических компаний. Организации, среди которых производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology, внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения, - американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний.

Посольство КНР в Вашингтоне вслед за этим обвинило США в грубом нарушении правил свободной торговли, создании угрозы безопасности глобальных цепочек поставок.

В отрицательной зоне также проходят утренние торги на фондовых биржах материкового Китая.