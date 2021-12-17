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"Ъ": Минэнерго предлагает ввести субсидию для производства пропилена

Она может составить 7,9 тыс. рублей на тонну, пишет издание

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минэнерго предлагает ввести субсидию для производства пропилена в размере 7,9 тыс. рублей на тонну. Получателями могут выступить заводы "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми, а также "Газпром нефти" в Омске, которые суммарно получат 9 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет издание, Минфин и Минэнерго ведут дискуссию о параметрах возможной субсидии для производства пропилена. Однако, по данным "Коммерсанта", Минфин по-прежнему не поддерживает обратный акциз на пропилен.

Минэнерго предлагает давать бюджетную субсидию в виде обратного акциза в размере 7,9 тыс. рублей на тонну пропилена, произведенного на установках каталитического крекинга. Альтернативным вариантом является гибкая субсидия, размер которой зависел бы от разницы между ценой пропилена и полипропилена, пишет "Коммерсантъ".

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