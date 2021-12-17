В кабмине сообщили о разработке психологической онлайн-платформы для школьников

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило концепцию создания онлайн-платформы, предназначенной для оказания психологической помощи детям и их родителям. Сейчас проект согласовывается в профильных ведомствах, сообщили ТАСС в правительстве РФ.

"В настоящее время проект концепции создания указанной цифровой платформы, разработанный Минпросвещения с учетом предложений Минцифры, Российской академии образования и образовательных организаций высшего образования, проходит процедуру межведомственного согласования", - указали в кабмине.

Разработать концепцию создания такой платформы, а также представить предложения о финансировании связанных с этим расходов ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Как уточнили в кабинете министров, доклад о ходе исполнения данной задачи направлен в контрольное управление администрации главы государства.

Поручение было дано правительству по итогам встречи Путина с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года. Во время этого мероприятия к главе государства обратилась директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

Она рассказала, что психологическое состояние детей вызывает большое беспокойство у педагогов, и предложила создать онлайн-платформу, с помощью которой школьники смогли бы общаться с психологами и задавать им любые беспокоящие вопросы инкогнито. При этом, по мнению деятеля, в эту работу стоило бы включить и родителей. Президент согласился с Агре, отметив, что это интересное и своевременное предложение. Он заверил, что попросит профильные ведомства реализовать подобный проект.