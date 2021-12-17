Бизнес просит Госдуму запретить агрегаторам делать пометки "об одном товаре в наличии"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Опора России" предложила в поправках к закону "О защите прав потребителей" запретить агрегаторам указывать, что предложение товара ограничено, без пометки о том, что ограничено оно только на их сайтах и мобильных приложениях. Об этом говорится в письме вице-президента делового объединения Алексея Кожевникова председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас поддержать нашу инициативу и предложить в качестве поправок ко второму чтению по законопроекту номер 1184356-7 дополнение его положениями о запрете действий владельцев агрегаторов по введению потребителей в заблуждение, в том числе в отношении качества, потребительских свойств, функционального назначения, способов и условий изготовления или применения, ожидаемых результатов использования товара, пригодности для определенных целей, места производства, изготовителя, гарантийных обязательств, условий, на которых товар (работа, услуга) предлагаются к продаже, а также относительно наличия в продаже товаров (работ, услуг) путем указания на сайте агрегатора в сети "Интернет" и в мобильном приложении агрегатора информации об ограниченном предложении к продаже товара (работы, услуги) без пометки о том, что такое ограниченное предложение имеет место только на сайте агрегатора и в мобильном приложении агрегатора", - говорится в письме.

В "Опоре России" считают, что размещение информации "остался один номер в гостинице", "остался один товар" подталкивает покупателя к спонтанной покупке либо переключает его внимание на предложения других продавцов. Таким образом, потребителя вводят в заблуждение "об отсутствии предложения продавца о продаже товара (работ, услуг) в иных онлайн- и офлайн-каналах продаж", полагают в деловом объединении.

Также на сайтах агрегаторов нет четкого разграничения гостиничных номеров и частных предложений физлиц, отметили в "Опоре России". Отели проходят квалификацию на "звездность", без прохождения этой процедуры рекламировать гостиничные услуги запрещено, подчеркнули в бизнес-объединении. При этом агрегаторы часто маркируют предложения физлиц как "апартаменты", однако последние считаются номерами высшей категории в гостиницах, уточнили в организации.

"Данные действия агрегаторов вводят в заблуждение потребителей относительно принадлежности средств размещения. Такая недобросовестная практика онлайн-платформ (владельцев агрегаторов) лишает потребителя возможности выбора товаров (работ, услуг) и наносит ущерб субъектам малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем законодательство не предусматривает запретов на подобное манипулирование вниманием потребителя", - говорится в письме.

Позиция бизнеса

В приложении к письму бизнес-объединение уточняет, что "на многих онлайн-порталах - агрегаторах по краткосрочному проживанию" услуги иных средств размещения "никак не отделены от гостиничных". Потребителя вводят в заблуждение - он принимает размещение в частных квартирах за размещение в гостиницах, категорированных согласно законодательству, считают в "Опоре России".

"Считаем необходимым провести незамедлительную законотворческую работу в отношении ОТА [онлайн тревел-агентств] и создать нормативно-правовой акт по законодательному регулированию деятельности ОТА, поскольку они также являются третьей стороной при продаже гостиничных и иных услуг, рекламируют данные услуги и объекты, и отели и иные средства размещения не могут влиять на то, как они представлены на данных порталах и при этом несут полную законодательную ответственность за нарушения. При этом непосредственно ОТА не несут никакой ответственности за предоставление недостоверной информации и введение в заблуждение потребителей", - говорится в приложении.

Нужно, в частности, запретить использовать понятийный аппарат гостиничной деятельности для краткосрочной сдачи квартир на онлайн-порталах бронирования и запретить единую выдачу гостиниц и жилья, считают в "Опоре России". Как заявил ТАСС Кожевников, деловое объединение просит дополнить предлагаемые поправки пунктом о недопущении манипулирования потребительским вниманием, на которое уже указали службы потребительского надзора в странах Европы. "Важно сразу исключить возможность агрегаторам (маркетплейсам) подобного манипулирования, так как в рамках действующего закона "О защите прав потребителя" такого запрета нет", - сказал он.