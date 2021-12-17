На Таймыре началось строительство фабрики по производству угольного концентрата

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения началось на Таймыре на севере Красноярского края, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (в 110 км юго-восточнее поселка Диксон) имеет статус резидента Арктической зоны и входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Его реализует ООО "Северная звезда" (входит в холдинг AEON). Ресурсы месторождения оцениваются в пять млрд тонн. Объем инвестиций до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

"На Таймыре начались земляные работы на месте строительства обогатительной фабрики - одного из основных объектов освоения Сырадасайского месторождения угля", - отмечается в сообщении. Планируется что фабрика будет выпускать пять млн тонн угольного концентрата в год. Объект появится в 52 километрах от будущего морского порта "Енисей" в западной части полуострова, а также в непосредственной близости к угольному разрезу - расстояние между ними составляет 8,5 км. Ведется строительство вахтового поселка.

Проект кластера включает создание угольного разреза мощностью пять млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта "Енисей", автодороги, электростанции, аэродрома. Компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера в 2040 году, уточнил председатель совета директоров AEON Роман Троценко.

Проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы.